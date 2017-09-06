"Газпром" представил проект Амурского ГПЗ для европейских банков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" провел презентацию проекта Амурский ГПЗ для банков Европы и Азии в рамках работы по привлечению проектного финансирования, приступает к подготовке окончательной кредитной документации, сообщил журналистам гендиректор компании "Газпром переработка Благовещенск" (инвестор и заказчик проекта Амурского ГПЗ) Игорь Афанасьев.

В июне зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщал, что компания планирует привлечь проектное финансирование в размере 70% для Амурского ГПЗ в конце 2018 года.

"В настоящее время ведется работа, привлечены необходимые консультанты кредиторов и необходимые консультанты заемщиков. Данные консультанты провели обследование всей договорной увязки, всех контрактов, выдали все свои рекомендации по заключаемым контрактам", — сказал Афанасьев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Этим консорциумом консультантов подготовлен информационный меморандум, который был широко представлен в Лондоне в конце июня, то есть той банковской общественности, которая, в общем-то, рассматривает. В настоящее время, даже на этой неделе, у нас идет очередная встреча с банками, идут ответы на вопросы, и как мы понимаем, эта работа, банковское закрытие, у нас будет где-то в четвертом квартале 2018 года. То есть мы отвечаем на вопросы кредиторов, уточняем определенные вещи и фактически готовим уже кредитную документацию, приступаем к этому", — отметил он.

Он уточнил, что консорциум банков-консультантов состоит из Газпромбанка, Банка развития Китая (China Development Bank, CDB) и ING.

"Мы заключили основные контракты на сегодняшний день, вообще контрактация сегодня завершена на 95%. Почему мы не могли вообще к проектному финансированию подойти раньше, потому что мы только недавно заключили всю контрактную работу… Соответственно, сегодня у нас на горизонте экспортно-кредитные агентства Hermes, Sace. А другие коммерческие банки — я пока вам более подробной информации не дам. Мы когда проводили работу, мы провели road show, мы были в банках Италии, Франции, Германии, Японии, Кореи и Китая. Провели на высоком уровне презентацию проекта, и банки Китая также выразили заинтересованность в участии в данном проекте", — сообщил Афанасьев.