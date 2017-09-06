"Газпром" рассказал о планах по объему подачи газа по "Силе Сибири"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" в 2025 году достигнет проектного объема подачи газа по газопроводу "Сила Сибири" в 38 миллиардов кубометров, сообщил журналистам член правления газового холдинга Всеволод Черепанов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Черепанова, в первый год объем подачи газа по газопроводу составит 4,6 миллиарда кубометров (2020 год), далее — 10 миллиардов кубометров (2021 год), 16 миллиардов кубометров (2022 год), 21 миллиард кубометров (2023 год), 25 миллиардов кубометров (2024 год), и 38 миллиардов кубометров – в 2025 году.

"Это проектные цифры, по контракту мы можем плюс-минус корректировать",- отметил он.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Начало поставок планируется 20 декабря 2019 года.

Предполагается, что основными источниками газа для "Силы Сибири" станут Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. Черепанов ранее в среду сообщил, что "Газпром" запустит Чаяндинское месторождение в конце 2019 года.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.