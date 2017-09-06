"Газпром" рассказал о планах по объему подачи газа по "Силе Сибири"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" в 2025 году достигнет проектного объема подачи газа по газопроводу "Сила Сибири" в 38 миллиардов кубометров, сообщил журналистам член правления газового холдинга Всеволод Черепанов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Это проектные цифры, по контракту мы можем плюс-минус корректировать",- отметил он.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Начало поставок планируется 20 декабря 2019 года.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.