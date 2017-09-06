ОСК уверена, что Балтзавод выдержит новый график постройки ледоколов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) полностью уверена в том, что Балтийский завод выдержит новый график строительства трех российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220, сообщил РИА Новости в среду глава ОСК Алексей Рахманов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Абсолютно", — ответил Рахманов на вопрос агентства, уверена ли корпорация, что новый график будет соблюден. "Приняты все необходимые меры. При этом ключевым вопросом остается исполнительская дисциплина наших ключевых подрядчиков", — добавил Рахманов.

Сейчас на Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге по контракту с предприятием госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) строятся три универсальных атомных ледокола проекта 22220 (головной атомоход "Артика" и два серийных "Сибирь" и "Урал"). Сдача этих ледоколов в эксплуатацию первоначально планировалась на 2017, 2019 и 2020 годы соответственно.

Весной нынешнего года стало известно, что эти сроки сдвигаются. Теперь, по новому графику, "Арктику" планируется сдать в первой половине 2019 года, "Сибирь" и "Урал" — в ноябре 2020 года и ноябре 2021 года. Среди причин этого назывались проблемы с поставками турбинного оборудования для двигательных установок ледоколов.

Атомные ледоколы проекта 22220 необходимы для обеспечения лидерства России в Арктике. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.