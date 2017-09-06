"Алроса" не планирует восстанавливать добычу на руднике "Мир" в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Алроса" не планирует вести добычу алмазов на руднике "Мир" в 2018 году, заявил президент компании Сергей Иванов, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В 2018 году мы не предполагаем добычу на руднике "Мир", — сказал Иванов. Он отметил, что компании предстоит большая работа по расследованию аварии на руднике, и быстрых результатов ждать не стоит.

На алмазном руднике "Алросы" в городе Мирный в Якутии 4 августа произошел прорыв воды из карьера. В шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. Поисково-спасательные работы на руднике остановили 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.

Глава компании ранее не исключал незначительного снижения добычи алмазов в 2018 году относительно 2017 года в связи с аварией на руднике "Мир". При этом в части продаж компания не ожидает сильного отклонения, отмечал Иванов. Производственный план "Алросы" на 2017 год предусматривал добычу в объеме около 39 миллионов карат. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с госучастием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 11 коренных месторождений, представленных кимберлитовыми телами, и 16 россыпных. В первом полугодии "Алроса" увеличила добычу алмазов на 14% — до 19,3 миллиона карат.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.