"Алроса" не планирует восстанавливать добычу на руднике "Мир" в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Алроса" не планирует вести добычу алмазов на руднике "Мир" в 2018 году, заявил президент компании Сергей Иванов, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В 2018 году мы не предполагаем добычу на руднике "Мир", — сказал Иванов. Он отметил, что компании предстоит большая работа по расследованию аварии на руднике, и быстрых результатов ждать не стоит.
Глава компании ранее не исключал незначительного снижения добычи алмазов в 2018 году относительно 2017 года в связи с аварией на руднике "Мир". При этом в части продаж компания не ожидает сильного отклонения, отмечал Иванов. Производственный план "Алросы" на 2017 год предусматривал добычу в объеме около 39 миллионов карат. На рудник "Мир" по итогам прошлого года пришлось около 9% от общего размера производства, в первом полугодии — почти 11%.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.