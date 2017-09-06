"Газпром" запустит Чаяндинское месторождение в конце 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. "Газпром" запустит Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в конце 2019 года, сообщил член правления газового холдинга Всеволод Черепанов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Подача в трубу газа, считайте, в конце 2019 года", — ответил он на вопрос, когда будет запущено месторождение.

Суммарные извлекаемые запасы Чаяндинского месторождения в Якутии по категориям С1+С2 составляют около 1,45 триллиона кубометров газа и 89,7 миллиона тонн жидких углеводородов. Начало добычи газа запланировано на конец 2018 года. "Полка" добычи на месторождении составит до 25 миллиардов кубометров газа и 3 миллионов тонн нефти в год.

Предполагается, что Чаяндинское и Ковыктинское месторождения станут основными источниками газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.