Новак назвал условие продления сделки ОПЕК+

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Решение о продлении соглашения стран ОПЕК и вне картеля о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) может быть принято, если не будет достигнуто целевое сокращение запасов нефти, но обсуждать продление еще рано, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах ВЭФ 2017.

"Если мы увидим, что рынок требует дополнительных усилий по балансировке, если он не будет еще сбалансирован с точки зрения приведения запасов к среднепятилетнему значению. Могут быть другие факторы", — ответил Новак на вопрос о возможных условиях для продления сделки ОПЕК+.

"Но пока говорить рано об этом, до марта еще далеко, нужно посмотреть, как ситуация на рынках будет складываться", — отметил министра

"Сейчас нет смысла обсуждать. 1 апреля — больше чем через полгода", — ответил Новак на вопрос о том, обсуждало ли Минэнерго продление сделки ОПЕК+ с российскими нефтекомпаниями.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения ОПЕК+ еще на три месяца — до конца июня 2018 года. Новак пояснял журналистам позднее, что говорить о продлении соглашения стран ОПЕК и вне картеля о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после первого квартала 2018 года пока рано, но такая возможность есть как опция.