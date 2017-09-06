РЖД предложили Монголии совместное участие в капитале российских портов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. РЖД предложили Монголии изучить возможность совместного участия в капитале российских портов, сообщил президент российской компании Олег Белозеров.

"Хочу обратить внимание, что при потенциале сотрудничества нельзя замыкаться в рамках одной отрасли, одного вида транспорта. Как я уже сказал, товары должны двигаться по железной дороге и возникать необходимость перевозок через портовые мощности. Соответственно, возможно рассмотреть вариант специализации, может быть, совместного участия в портовом хозяйстве — или выкуп, или какое-то иное участие. Тоже предстоит это рассмотреть", — сообщил Белозеров, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что компания готова со своей стороны предоставлять всю необходимую техническую и технологическую помощь. "Холдинг РЖД обладает опытом большим реализации международного инфраструктурного проекта", — подчеркнул Белозеров.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.