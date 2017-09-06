В Южной Корее создали комитет для развития экономических связей с ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. В правительстве Южной Кореи создан специальный комитет, отвечающий за развитие экономических связей, в том числе с российским Дальним Востоком, заявил на открытии Восточного экономического форума вице-премьер Южной Кореи Ким Дон Ён.
"Здесь мы надеемся на развитие различных информационных коммуникационных технологий, транспорта, создание системы по поддержанию здоровья населения и прочих проектов", — указал он.
По его словам, Сеул собирается приложить максимум усилий для того, чтобы этот регион развивался.