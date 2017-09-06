В "Газпроме" рассказали о планах по добыче газа на 2018 год

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. План "Газпрома" по добыче газа на 2018 год превысит 430 миллиардов кубов, которые были изначально запланированы на 2017 год, обсуждения цифры еще идут, сообщил член правления газового холдинга Всеволод Черепанов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Больше запланированных показателей, чем в этом году. План на 2017 год составляет 430 миллиардов кубометров", — сказал Черепанов, отвечая на вопрос, какой показатель добычи планирует "Газпром" на 2018 год.

При этом точную цифру он назвать отказался, сославшись на то, что обсуждения еще идут.

Ранее в августе Черепанов сообщал, что "Газпром" планирует в 2017 году нарастить добычу газа более чем до 460 миллиардов кубометров. При этом план годовой добычи изначально составлял 430,4 миллиарда кубометров.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России. В числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.