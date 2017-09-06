ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Египет выразил готовность подписать с Россией протокол по авиабезопаности, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Необходимо подписание соответствующего протокола (по авиабезопаности — ред.) с египетской стороной, о чем они тоже выразили готовность, и внесение изменений в указ президента", — сказал Соколов в среду в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее в среду он заявил, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения между РФ и Египтом в этом году; вопрос рассматривается на высшем уровне.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. В числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.