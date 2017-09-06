Трутнев рассказал гостям ВЭФ о новом экономическом пространстве в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, открывая ВЭФ-2017, рассказал гостям о недавно созданном экономическом пространстве, которое стало основой привлекательности ДФО.

"Во-первых, в АТР нет такого экономического богатства, нет в других странах… Это условия для ведения бизнеса. На Дальнем Востоке создано новое экономическое пространство. Это основа новой модели привлекательности дальнего востока. По таким показателям, как налоги, газ, одна из лучших в АТР. Сегодня мы можем сказать, что это не только наша оценка", — сказал Трутнев.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.