Южная Корея готова активно участвовать в сотрудничестве на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Южная Корея намерена активно участвовать в сотрудничестве на Дальнем Востоке, готова создать консорциум с Китаем, Японией, заявил на открытии Восточного экономического форума вице-премьер Республики Корея Ким Дон Ён.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.