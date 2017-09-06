Южная Корея готова активно участвовать в сотрудничестве на Дальнем Востоке

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке

Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Южная Корея намерена активно участвовать в сотрудничестве на Дальнем Востоке, готова создать консорциум с Китаем, Японией, заявил на открытии Восточного экономического форума вице-премьер Республики Корея Ким Дон Ён.

"Мы собираемся активно участвовать в сотрудничестве, мы готовы с тремя провинциями Китая, Монголией развивать сотрудничество в северном направлении, образовать своего рода глобальный консорциум вместе с Японией, вместе с Китаем и развивать сотрудничество на Дальнем Востоке", — заявил вице-премьер.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.