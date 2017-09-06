Сеул будет активнее участвовать в развитии ДФО при установлении мира с КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Южнокорейский вице-премьер Ким Дон Ён заявил, что если установится мир между Сеулом и Пхеньяном, возможностей для активного участия Южной Кореи в развитии Дальнего Востока будет больше.

"В последнее время разделение Севера и Юга Корейского полуострова также послужило основой для антагонизма. Это и ракетно-ядерная программа КНДР. Если создадутся благоприятные условия для отношений между Севером и Югом, если установится мир в этом регионе, мы сможем более активно участвовать в развитии Дальнего Востока", — заявил Ким Дон Ён, выступая на церемонии открытия Восточного экономического форума.