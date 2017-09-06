Миллионы для поросят: амурский предприниматель возрождает свиноферму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен — РИА Новости, Елена Тимошенко. С продукцией его предприятия знакомы многие — пельмени, вареники и полуфабрикаты знают практически на всем Дальнем Востоке. Корреспондент РИА Новости побывала на ферме предпринимателя из Амурской области Евгения Суздальцева, который рассказал, как он начинал свой бизнес, какие технологии внедряет в развитие свинокомплекса, что планирует сделать в ближайшее время.

Хряк Борис и возрождение фермы Минобороны

Евгений Суздальцев об этапах "большого пути" говорит мало и быстро, торопится из Благовещенска на ферму в Константиновский район. "По образованию преподаватель физической культуры и спорта, в 1999 году начал заниматься перекупкой мяса, надо было чем-то заниматься", — говорит, не отрывая взгляда от дороги.

Сначала это "чем-то заниматься" превратилось в небольшую ферму, о которой Суздальцев опять же говорит схематично. "Был у меня там хряк Борис, еще на старой ферме, в самом начале, такой общительный зверь. Он меня узнавал, я его гладил, ну как с собакой с ним можно было общаться, как с овчаркой", — слегка улыбается предприниматель.

В 2012 году на смену небольшой ферме, где жил Борис, пришло нынешнее предприятие. Легким переход не был. Крупнейший в Амурской области свинокомплекс в селе Крестовоздвиженка работал с 1975 года, в середине 90-х годов предприятие под названием "Поляное" перешло в ведение Минобороны и как тыловое подразделение занималось разведением коров молочного направления и свиноводством, в 2009 году предприятие как и большинство военхозов России получило статус дочернего предприятия ОАО "Агропром", которое входит в состав "Оборонсервис", в июне 2013 Арбитражный суд Амурской области признал животноводческий комплекс банкротом. Так что пришлось Евгению Викторовичу заниматься возрождением хозяйства. В итоге — сейчас здесь 12 тысяч свиней, скрещивают три породы — крупную белую, ланграс и дюрок.

© Фото : Дмитрий Тупиков Сотрудник свинокомплекса © Фото : Дмитрий Тупиков Сотрудник свинокомплекса

К нашему приезду животных на ферме практически не слышно, если только шум от голубей на зерновом дворе. При этом процесс непрерывно идет. В просторном загоне под открытым небом греются хряки. Экскурсию по помещениям фермы, закрытым для посторонних, проводит главный ветеринарный врач ООО "АГРО-С.Е.В" Елена Иванова. Надеваем халаты, бахилы и начинаем обход.

Аплодисменты для поросят

Заходя в помещение, Елена Прокофьева хлопает в ладоши — резкий звук заставляет животных подняться и совершить небольшую пробежку — необходимый моцион. Исключение делается только в первом помещении — здесь обитают огромные — под 180 килограммов- свиноматки с поросятами. У них свой режим, продиктованный природой. Стихийная кормежка сменяется естественным сончасом, моцион тоже естественный. В плане пробежек поросята целиком зависят от мамы, если та поднимается, малышам нужно разбегаться, чтобы не быть раздавленными.

"После модернизации места для свиноматок будут организованы так, чтобы исключить несчастные случаи, когда мать просто давит детенышей. Таких сейчас 10%, то есть рождается у нас 20 тысяч поросят, а на таких "задавочных" теряется почти две тысячи", — начинает рассказывать о проблемах, которые поможет решить модернизация производства, Иванова.

В следующих помещениях, где уже нет свиноматок и происходит выращивание и докорм свиней, нас встречают настороженное и любопытные пяточки.

© Фото : Дмитрий Тупиков Поросята и рыжий © Фото : Дмитрий Тупиков Поросята и рыжий

"Бояться белых халатов и прививок, а так свинья самое умное домашнее животное, привыкает к человеку", — поясняет главный ветврач. Иванова говорит, что для нее ферма — это конвейер, а модернизация сделает поточное производство еще и практически полностью автоматизированным.

"Животные в новых цехах будут находится в особом микроклимате, исчезнет зависимость от человеческого фактора", — отстраненно перечисляет ветврач и тут же добавляет с гордостью: "Коврики для поросят будут специальные, теплые, лампа инфракрасная, когда поросенок рождается, ему нужна температура плюс 32 градуса".

Задумываются на ферме после модернизации и о специальных игрушках для животных. Поросята только до 70 дней игривы, как дети, чем старше, тем больше вес, больше лени и солидности в повадках, к 2,5 месяцам жизни "пяточки" весят уже 35-40 килограммов, а за месяц до убоя только толкаются в загонах — борются за еду и пространство.

"Есть такие специальные игрушки для них, свиньям бросают железные шарики, железные тарелки, чтобы занимались, не залеживались",- объясняет Иванова.

© Фото : Дмитрий Тупиков Модернизация цеха свинокомплекса © Фото : Дмитрий Тупиков Модернизация цеха свинокомплекса

Проект поддержан Фондом развития Дальнего Востока в рамках программы "Доступный кредит для МСП". Уже более 370 дальневосточных проектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью около 10 млрд рублей профинансированы Фондом развития Дальнего Востока и банками-партнерами, крупнейшими из которых являются Сбербанк и Банк ВТБ. Кредиты выдаются небольшим и средним компаниям как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции — со сроком погашения до 10 лет и процентными ставками в 1,5 раза ниже рыночных. Программа является важным звеном в системе господдержки МСП. Она обеспечивает дальневосточных предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов. Благодаря активности этих людей развивается экономика Дальнего Востока.





Немецкие технологии

Суздальцев во время этой экскурсии находится на другом участке фермы, следит за монтажом оборудования. "Шеф-монтаж будет делать специалист из Германии, специально приедет. Я выбрал немецкое оборудование. Есть еще производители в Италии, Голландии, Дании, но я выбираю немецкое, итальянское оборудование в принципе не люблю, а с датским и голландским не знаком",- объясняет фермер свой выбор.

По его словам, после модернизации ферма Приамурья не будет имеет аналогов на Дальнем Востоке. "Система вентиляции, кормления, поение животных будут автоматическими, микроклимат в помещениях будет одинаковым и зимой и летом. Благодаря всему этому поголовье увеличится до 25 тысяч свиней",- объяснят Евгений Викторович.

Кредитуется фермер в третий раз, с кредита в свое время и возраждал ферму после Минобороны, закупал поголовье.

Для модернизации свинокомплекса оформил кредит на 124 миллиона рублей, займ выдал один из дальневосточных банков в рамках совместной программы с Фондом развития Дальнего Востока "Доступный кредит для МСП". Увидеть результат займа планирует через 10 лет.

© Фото : Дмитрий Тупиков Модернизация крупнейшего свинокоплекса Амурской области в селе Крестовоздвиженка Амурской области © Фото : Дмитрий Тупиков Модернизация крупнейшего свинокоплекса Амурской области в селе Крестовоздвиженка Амурской области

Такие сроки в животноводстве долгими не считаются. Тем более, что по сравнению с разведением того же крупного рогатого скота свиноводство позволяет быстрее достичь успеха: меньше времени нужно для выращивания животных и больше приплод.

"Что-то подобное строится только в Приморье, но там РУСАГРО — большие деньги (один из ведущих агрохолдингом России — ред)", — кратко говорит о конкуренции Евгений Викторович.

О финансовых вопросах особо не распространятся, отмечает только, что себестоимость килограмма свинины (в живом весе) — 160 рублей.

Улыбка полного цикла

Понять немалый размах малого бизнеса можно, если зайти в магазины Приамурья. Ассортимент полуфабрикатов от свинофермы в Константиновском районе — более 50 наименований, в том числе и колбасы.

"Не делаем только сырокопченые, если бы население Амурской области было хотя бы как в Хабаровске, то можно было бы делать", — говорит предприниматель. В Хабаровске, Якутии, Еврейской автономной области бифштексы, котлеты, голубцы, пельмени и другую продукцию от амурского производителя также охотно покупают.

© Фото : Дмитрий Тупиков Фермер Амурской области Евгений Суздальцев © Фото : Дмитрий Тупиков Фермер Амурской области Евгений Суздальцев

И останавливаться на достигнутом Суздальцев не собирается. Кажется, он думает о бизнесе практически постоянно. Думает и считает.

"Вот здесь у нас цех по производству биоотходов, раньше мы выкидывали все продукты забоя, а сейчас делаем чипсы, корм для животных. Я подсчитал, мы 600 тонн выбрасывали вот этого всего. Вот здесь — показывает в другую строну — я хочу сделать плантацию лука, чеснока, капусты, все это пойдет на производство голубцов, мясо-капустных вареников. Свое овощехранилище у нас есть", — объясняет полный цикл производства предприниматель.

Один корпус фермы после модернизации будут обслуживать пять человек, сейчас выращивают животных, занимаются переработкой, трудятся на элеваторе, зерновом дворе и других направлениях 100 сотрудников. Абсолютно полной автоматизация всё же не будет, ветеринарных врачей, к примеру, оставят обязательно, а в помещениях с немецким оборудованием продолжат звучать аплодисменты.

"Есть конечно эмоции, не совсем конвейер. Был у меня любимый черный поросенок, он красивый был, сам пепельный весь, глазки словно обведенные и реснички черные", — неожиданно улыбается на прощание еще один ветеринарный врач Александр Попов.