В Мордовии открыли два птицеводческих предприятия за 800 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен – РИА Новости. АО "Агрофирма "Октябрьская" (Мордовия) открыла площадку по выращиванию бройлеров и инкубаторий в Лямбирском районе республики, общий объем инвестиций составил более 800 миллионов рублей, говорится в сообщении на официальном портале органов госвласти региона.

В частности, в селе Болотниково была открыта площадка №2 отделения "Масловское" по выращиванию бройлеров. Здесь построено 10 корпусов для содержания птицы на 880 тысяч голов посадочных мест, в которых установлено клеточное оборудование. Оно позволит содержать птицу с ограниченным контактом, что препятствует разносу инфекционных болезней. Производство мяса на этой площадке составит 13 тысяч тонн в год.

На объекте усилена ветеринарная защита, построено помещение санитарного пропуска и дезбарьера. Возведены здания вспомогательного назначения, линия электропередачи, для водоснабжения построены две скважины. Объём инвестиций составил 502 миллиона рублей, уточняется в сообщении.

Ещё одним новым объектом "Агрофирмы "Октябрьская" стал инкубаторий в селе Большая Елховка на 45,5 миллиона штук яиц в год. Реализация проекта позволит увеличить производство мяса птицы до 100 тысяч тонн в год. Стоимость объекта составила 306 миллионов рублей. Планируется, что новое предприятие обеспечит цыплятами не только себя, но и будет осуществлять поставки в другие регионы.

Врио главы Мордовии Владимир Волков, принимавший участие в открытии новых предприятий, поблагодарил коллектив "Агрофирмы "Октябрьская" за плодотворную работу, за сохранение передовых позиций не только в республике, но и в стране в целом. "Практически ежегодно здесь открываются новые линии, производства, устанавливается самое современное оборудование, внедряются новые технологии. Здесь созданы хорошие условия работы. Агрохолдинг является ведущим предприятием не только в России, но и в Европе", — отметил он.

По словам руководителя региона, в Лямбирском районе активно развивается агропромышленный комплекс. С открытием новых производств увеличивается производительность труда, растёт заработная плата рабочих – в районе она выше, чем в среднем по республике. "По темпу роста заработной платы в отрасли сельского хозяйства Мордовия входит в десятку лучших территорий страны, причём именно доходов простых рабочих", — уточнил Волков.

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