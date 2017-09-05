Японская Daido Metal расширит производство в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Японская компания Daido Metal планирует расширить свое автокомпонентное производство в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Во вторник губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с японской делегацией во главе с исполнительным директором, председателем совета директоров "Дайдо Металл Коге" Сейго Хандзи.

"Мы видим, как развивается автомобильная промышленность в Нижегородской области, и готовы сделать свой вклад в ее развитие. Наш завод построен в регионе 10 лет назад, и пока мы не планируем открывать новых производств. Будем расширять и совершенствовать имеющуюся площадку. А что значит совершенствование для нас? Это качество, цена и поставки. Улучшение качества, сокращение сроков поставки сделают цены на запчасти ниже", — сказал Хандзи, слова которого приводятся в сообщении. По его мнению, в России в дальнейшем увеличатся продажи легковых автомобилей и автобусов, поэтому в соответствии с ростом рынка компания, конечно, постарается производить больше продукции.

Валерий Шанцев в свою очередь отметил, что региональные власти высоко ценят сложившиеся деловые отношения между Нижегородской областью и компанией "Дайдо Металл Коге" и ставят своей целью не только поддерживать их, но и создавать новые возможности для дальнейшего сотрудничества. Губернатор также сообщил, что взаимодействие с Японией является одним из приоритетных и перспективных направлений внешнеэкономической деятельности региона.

По данным департамента внешних связей облправительства, по итогам первого полугодия 2017 года товарооборот Нижегородской области с Японией составил 24,6 миллиона долларов. В результате по объему товарооборота Япония заняла 24-е место из 128 стран – внешнеторговых партнеров российского региона.

Компания Daido Metal Co., LTD (Япония) в 2007 году приобрела ООО "ЗМЗ-Подшипники скольжения" (Заволжье, Нижегородская область), которое затем получило новое название ООО "Дайдо Металл Русь". "Дайдо Металл Русь" — крупнейший поставщик подшипников скольжения для сборочных конвейеров в России и странах СНГ.

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