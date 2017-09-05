Китайский инвестор запустит в Татарстане производство листовой стали

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Китайская компания Qingdao Beijiaer Investment Co. Ltd. планирует запустить в Татарстане производство окрашенной листовой стали с объемом инвестиций 60 миллионов долларов, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

"Интересный проект с китайской компанией сейчас реализуем — производство окрашенной листовой стали. У них 60 миллионов долларов инвестиций в этот проект предполагается", — сказала Минуллина журналистам.

По ее информации, в настоящее время годовой спрос на стальной лист с цветным покрытием составляет в России приблизительно 4,5 миллиона тонн. При этом в РФ изготавливается только 30% такой продукции, 70% поставляется из-за рубежа. Таким образом, по ее словам, реализуемый в Татарстане проект будет импортозамещающим, именно этим он интересен республике.

Глава агентства инвестиционного развития уточнила, что китайский инвестор зарегистрировал в Набережных Челнах дочернюю компанию — ООО "Камасталь", в уставный капитал которой уже внесено 5 миллионов рублей. В настоящее время представлены несколько площадок для размещения производства. В качестве одного из вариантов размещения рассматривается ТОСЭР в Набережных Челнах. По словам Минуллиной, запустить производство планируется уже в ближайшие месяцы.

Ожидается, что после запуска завода в 2018 году доход от реализации продукции составит около 9 миллиардов рублей, а план продаж цветного металла в рулонах превысит 15 тысяч тонн.

Минуллина сообщила, что часть продукции нового предприятия планируется поставлять на работающий в Набережных Челнах завод холодильников китайской компании Hаier. В перспективе, когда Hаier реализует проект по строительству в Набережных Челнах промпарка, который планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, производство по выпуску окрашенной листовой стали может перебраться туда.

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