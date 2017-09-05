Польша считает, что обсуждать новый газовый контракт с Россией слишком рано

ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости. Обсуждать новый газовый контракт с Россией пока слишком рано, заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

В 2022 году истекает контракт на поставку в Польшу российского газа. Польша считает действующий в настоящее время контракт невыгодным.

"Учитывая различные ситуации… мы должны быть готовы на полное расторжение договора, но мы должны принимать во внимание различные варианты. Строительство газопровода Nord Stream не запущено. Как министр энергетики ничего не предсказываю"，- цитирует Тхужевского агентство РАР.

Министр отметил, что выступает за энергетическую безопасность страны, но в настоящее время "ещё рано что-то решать".

В свою очередь уполномоченный польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры заявил, что делать "в данный момент жесткие заявления, что мы будем делать в 2023 году, просто глупость".