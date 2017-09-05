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Экономика

СГК экономит 80 тысяч тонн угля в год после модернизации станций в Кузбассе

20:4905.09.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУголь. Архивное фотоУголь. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Модернизация энергооборудования на двух электростанциях Кузбасса, выполненная в 2014 году, позволяет экономить в год более 80 тысяч тонн каменного угля, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

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В рамках инвестпроектов по реконструкции генерирующего оборудования в 2014 году СГК ввела в строй два новых энергоблока 124 МВт и 121,4 МВт на Томь-Усинской ГРЭС и два энергоблока на Беловской ГРЭС по 230 МВт каждый.

Вместе с заменой турбин были реконструированы котлоагрегаты и вспомогательное оборудование энергоблоков. В результате замены оборудования установленная мощность Томь-Усинской ГРЭС увеличилась с 1272 до 1345,4 МВт, Беловской ГРЭС — с 1200 до 1260 МВт. Помимо повышенной мощности новые энергоблоки позволили добиться снижения расхода условного топлива на единицу продукции за счет более высокого КПД новых агрегатов.

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Согласно анализу работы оборудования (три года до замены блоков и три года с момента пуска в работу новых агрегатов) удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию на Томь-Усинской ГРЭС снизился на 9 грамм на кВт.ч, что соответствует в среднем 57,4 тысячи тонн условного топлива в год. На Беловской ГРЭС удельный расход условного топлива снизился на 4,6 грамма на кВт.ч, что равняется в среднем 29 тысячи тонн условного топлива.

Ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что снижение потребления энергетического угля в "большой энергетике" России может составить до 5 миллионов тонн в течение пяти лет. Сокращение будет обусловлено заменой старых энергоблоков на угольных электростанциях на более современные, с более высоким КПД, а также оптимальным сочетанием потребления различных видов энергоресурсов.

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