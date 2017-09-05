СГК экономит 80 тысяч тонн угля в год после модернизации станций в Кузбассе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Модернизация энергооборудования на двух электростанциях Кузбасса, выполненная в 2014 году, позволяет экономить в год более 80 тысяч тонн каменного угля, сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

В рамках инвестпроектов по реконструкции генерирующего оборудования в 2014 году СГК ввела в строй два новых энергоблока 124 МВт и 121,4 МВт на Томь-Усинской ГРЭС и два энергоблока на Беловской ГРЭС по 230 МВт каждый.

Вместе с заменой турбин были реконструированы котлоагрегаты и вспомогательное оборудование энергоблоков. В результате замены оборудования установленная мощность Томь-Усинской ГРЭС увеличилась с 1272 до 1345,4 МВт, Беловской ГРЭС — с 1200 до 1260 МВт. Помимо повышенной мощности новые энергоблоки позволили добиться снижения расхода условного топлива на единицу продукции за счет более высокого КПД новых агрегатов.

Согласно анализу работы оборудования (три года до замены блоков и три года с момента пуска в работу новых агрегатов) удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию на Томь-Усинской ГРЭС снизился на 9 грамм на кВт.ч, что соответствует в среднем 57,4 тысячи тонн условного топлива в год. На Беловской ГРЭС удельный расход условного топлива снизился на 4,6 грамма на кВт.ч, что равняется в среднем 29 тысячи тонн условного топлива.

Ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что снижение потребления энергетического угля в "большой энергетике" России может составить до 5 миллионов тонн в течение пяти лет. Сокращение будет обусловлено заменой старых энергоблоков на угольных электростанциях на более современные, с более высоким КПД, а также оптимальным сочетанием потребления различных видов энергоресурсов.