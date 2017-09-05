ФРДВ и китайская Metropoly создадут горнорудный фонд в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Фонд развития Дальнего Востока и китайская Metropoly Holdings запустят фонд прямых инвестиций в горнорудные проекты в 2017 году, сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

"Мы в этом году запустим горнорудный фонд, более того, у нас уже есть понимание его первых потенциальных проектов, и, соответственно, больший прогресс по горнорудному фонду у нас произошел. Проекты будут реализованы на территории Дальнего Востока", — сообщил Чекунков.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что ФРДВ совместно с китайской Metropoly Holdings создает два фонда прямых инвестиций в горнорудные и инфраструктурные проекты, а также проекты в области недвижимости и туризма.

"Сейчас больший приоритет и первый в очереди из двух фондов мы отдали горнорудному фонду. Как раз в горнодобывающем фонде произошел прогресс в качестве появления сильного государственного партнера, о чем мы всегда договаривались с Metropoly, это китайская национальная золотая корпорация China Gold. Мы с ними сейчас финализируем юридические документы. К форуму мы, к сожалению финализировать не успели, но понимаем, что такой важный фонд на миллиард долларов с перспективой увеличить до 10 миллиардов долларов, подписываются не к определенной дате, а по завершению всех необходимых процедур", — уточнил Чекунков.