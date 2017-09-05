В Татарстане зарегистрируют Российский центр исламской экономики

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Российский центр исламской экономики, создаваемый правительством Татарстана совместно со Сбербанком, планируется зарегистрировать до конца 2017 года, в 2018 году на его базе должен заработать центр сертификации по стандарту халяль для продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Мы продвигаемся в части центра исламской экономики со Сбербанком… Я думаю, что мы его будем регистрировать в этом году, в текущем году планируем. Нам надо сейчас уставные документы все разработать, это серьезная работа. Потом будет проходить период сертификации", — сказал Минуллина журналистам.

По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана, создаваемый российский центр исламской экономики будет работать по таким направлениям, как непосредственно исламская экономика, а также халяльные медицина, туризм, продовольствие, IT. Учредителями центра исламской экономики, по ее информации, являются правительство Татарстана и Сбербанк, в настоящее время прорабатываются вопросы юридическо-правовой формы новой структуры, просчитывается общая стоимость проекта.

Минуллина отметила, что одна из главных задач — создать на базе центра исламской экономики сертификационный центр, который будет сертифицирован по международным стандартам и сможет выдавать соответствующие разрешения для экспорта продукции в исламские страны. По ее словам, сегодня процесс сертификации продукции по стандарту халяль достаточно сложный и длительный. "Мы должны этот процесс сертификации упростить максимально и сделать его удобным для наших предпринимателей, чтобы они могли сертификацию проходить здесь и дальше уже без проблем поставлять продукцию", — сказала она.

Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана уточнила, что при регистрации самого российского центра исламской экономики в этом году центр сертификации по стандарту халяль может получить соответствующий сертификат на право деятельности уже в следующем году.

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