ФРДВ подписал меморандум с китайской Joyvio о поставках продуктов в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. ФРДВ подписал меморандум о сотрудничестве с китайской Joyvio для поставок российских продуктов в Китай, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

"Вчера я провел переговоры и подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Joyvio Group Co., Ltd, которая входит в Legend Holdings. Это уважаемая китайская компания, которой принадлежит бренд Lenovo и большое количество других активов. Они активно развивают продуктовый ритейл с особым фокусом на переработку сои, соевые продукты и морепродукты. С группой Joyvio мы договорились развивать российско-китайские проекты в сфере продовольствия, поставки российского продовольствия в Китай", — сказал Чекунков.

Как рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока, сейчас идут переговоры о финансовых условиях.

"Эта инициатива ведется на уровне руководства компании, поддерживается самим Legend Holdings. Мы настроены поддержать сильного китайского инвестора, намеренного у нас на Дальнем Востоке участвовать в производстве продукции для китайского рынка", — отметил Чекунков.