Катар открыл новый порт в Персидском заливе для активизации торговли

ДУБАЙ, 5 сен — РИА Новости. Катар во вторник открыл новый глубоководный порт имени Хамада к югу от Дохи для приема крупногабаритных судов в условиях запрета на заход катарских кораблей в порты соседних стран Персидского залива, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

"Порт наносит удар по любым ограничениям, наложенным на нашу экономику. Мы не отказываемся от наших надежд и амбиций", — сказал на официальной церемонии открытия порта министр транспорта и связи Катара Джасем бен Сейф ас-Сулейти.

По его словам, площадь новой морской гавани составляет более 25 квадратных километров. Порт способен принимать 7,5 миллиона контейнеровозов в год. Ширина подходного канала составляет 700 метров, а глубина — 17 метров.

Как отметили представители катарских властей, крупнейший на Ближнем Востоке порт позволит Катару привозить товары напрямую из других стран, в том числе из Китая и султаната Оман, вместо использования транзитного порта Джебель Али в Дубае.

Ранее товары в Катар доставлялись по морю до Дубая, а оттуда на более мелких судах поступали в порт Дохи, который не может принимать крупные грузовые корабли.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и закрыли свои морские порты для кораблей, следующих в Катар или из Катара.