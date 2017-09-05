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Экономика

Путин осмотрел выставку дальневосточных ТОР

17:4105.09.2017
(обновлено: 17:43 05.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку территорий опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока, дал разрешение на запуск нескольких предприятий региона, в том числе горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении и фабрики по производству бриллиантов.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров БРИКС. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев продемонстрировал главе государства интерактивную карту "Новейшая история Дальнего Востока" и рассказал о ключевых событиях 2017 года, связанных с регионом.

Затем президент принял участие в церемонии запуска ряда предприятий в режиме видеоконференции. Так, Путин дал разрешение на запуск горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Дражное", завода по глубокой переработке сои в Амурской области, фабрики по производству бриллиантов на территории свободного порта Владивосток.

Кроме того, президент дал разрешение на запуск горно-металлургического комплекса ПАО "Полюс". Президент пожелал успехов руководителям и работникам новых предприятий и отметил важность развития данных сфер.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Все это работа сфер, которые составляют безусловные конкурентные преимущества региона. Но это не все, что может делать Дальний Восток", — отметил Путин.

Выставка ТОР

Кроме того, президент посетил выставки территорий опережающего развития Дальнего Востока и осмотрел стенды институтов развития региона. Путин также ознакомился с первыми результатами реализации программы "Дальневосточный гектар".

Директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков рассказал президенту, что на настоящий момент получено свыше 100 тысяч заявок на получение гектара, среди которых примерно треть составляют коллективные заявки. По его словам, чаще всего граждане используют гектар для сельского хозяйства, строительства жилых домов.

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. Архивное фото
© AP Photo / Bernat Armangue
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Президент спросил руководителей регионов, как они оценивают реализацию программы и как ее можно усовершенствовать. Путин, в частности, спросил об их отношении к инициативе "выдавать не по одному гектару, а по несколько гектар". Руководители регионов ответили, что формально сейчас обладатели гектара могут объединяться вместе. Кроме того, прозвучало предложение "дождаться освоения" и по его итогам рассмотреть данное предложение.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".

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