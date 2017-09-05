ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает к 2030 году увеличить объем экспорта продукции лесного комплекса в 3,3 раза, перспективными считает рынки Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ замглавы министерства Виктор Евтухов.
По экспертным оценкам, в ближайшее десятилетие рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса будет происходить преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. "Поэтому в части реализации экспортного потенциала ключевым для нас является рынок Китая, а также Индии, Японии и Южной Кореи. Россия в виду территориальной близости может претендовать на эти рынки", — считает Евтухов.
"С одной стороны, мы планируем сохранить поставки таких традиционных видов продукции лесоперерабатывающей отрасли, как целлюлоза, пиломатериалы, фанера, упаковочная бумага и картон. С другой стороны, будем расширять поставки продукции глубокой переработки древесины, в том числе мебели", — добавил он. По словам замминистра, российская древесина используется в самых разных уголках планеты, на многих континентах, в различных климатических условиях.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.