ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ рассчитывает к 2030 году увеличить объем экспорта продукции лесного комплекса в 3,3 раза, перспективными считает рынки Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ замглавы министерства Виктор Евтухов.

"К 2030 году мы планируем увеличить объем экспорта продукции лесного комплекса в 3,3 раза", — сказал он.

По экспертным оценкам, в ближайшее десятилетие рост спроса на продукцию лесопромышленного комплекса будет происходить преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. "Поэтому в части реализации экспортного потенциала ключевым для нас является рынок Китая, а также Индии, Японии и Южной Кореи. Россия в виду территориальной близости может претендовать на эти рынки", — считает Евтухов.

"С одной стороны, мы планируем сохранить поставки таких традиционных видов продукции лесоперерабатывающей отрасли, как целлюлоза, пиломатериалы, фанера, упаковочная бумага и картон. С другой стороны, будем расширять поставки продукции глубокой переработки древесины, в том числе мебели", — добавил он. По словам замминистра, российская древесина используется в самых разных уголках планеты, на многих континентах, в различных климатических условиях.

"В продвижении хвойных пород особый акцент мы делаем на лиственницу. Например, сибирская лиственница обладает уникальными природными свойствами. Это позволяет ей успешно конкурировать на мировом рынке с другими хвойными породами. Эта древесина характеризуется высоким уровнем прочности, по показателям твердости она уступает только дубу. Смола дерева имеет бактерицидные свойства, предотвращающие образование плесени. Этот материал часто используют для строительства домов и отделки внутренних помещений. Построенный из нее дом не усаживается и не деформируется", — сказал замминистра.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.