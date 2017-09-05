Кадыров и принц Саудовской Аравии обсудили экономическое сотрудничество

ГРОЗНЫЙ, 5 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров и принц Саудовской Аравии Аль-Валид бен Талял Абдельазиз Аль Сауд обсудили вопросы экономического сотрудничества республики с королевством, сообщил Кадыров во вторник на своей странице в Instagram.

"У меня в гостях побывал дорогой брат, принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд. В ходе нашей предыдущей встречи он обещал мне, что посетит Чечню и сдержал свое слово… Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества Саудовской Аравии и Чеченской Республики. Принц изъявил готовность принять участие в гуманитарном и инвестиционном сотрудничестве", — написал Кадыров.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 5 2017 в 4:31 PDT

Он подчеркнул, что между Чеченской Республикой и Саудовской Аравией сложились самые теплые и дружественные отношения и последний визит, по мнению главы республики, "является продолжением тех дружеских отношений, завязавшихся у меня с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом".

Принц Аль-Валид — племянник короля Саудовской Аравии. Его состояние оценивается более чем в 17 миллиардов долларов. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), CitiGroup, Twitter, 21st Century Fox, Disney. Он также является владельцем отелей George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.