Банк "Открытие" удивлен снижением рейтингов Moody's

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" удивлен решением международного рейтингового агентства Moody's снизить его рейтинги на фоне перехода кредитной организации под контроль Банка России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "ФК Открытие".

"Мы удивлены решением агентства Moody's, в том числе на фоне перевода агентством S&P рейтингов банка из списка Credit watch negative в список Credit watch developing. Решение Moody's не отражает значительно возросший уровень надежности банка "Открытие" после перехода под управление Банка России, который гарантирует непрерывность деятельности банка "Открытие",- сказали в пресс-службе.

Moody's ранее во вторник понизило долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга банка "ФК Открытие", а также рейтинг обязательств по привлеченным средствам в национальной и иностранной валютах до "B2" с "Ba3" с развивающимся прогнозом, говорится в релизе агентства. Базовая кредитная оценка банка была понижена до "ca" с "b1". Краткосрочные рейтинги компании были подтверждены на уровне Not Prime.

Рейтинговые действия последовали за заявлением ЦБ РФ от 29 августа о том, что регулятор выступит в качестве основного инвестора в "Открытие". Центробанк заявил, что не будет применять мораторий на приостановление выплат долга кредиторов банка, а также отказался от идеи выпуска дополнительных ценных бумаг под кредиты банка. ЦБ утвердит временную администрацию на время оздоровления банка.

Агентство считает, что помощь ЦБ для банка "Открытие" является необходимой, чтобы избежать дефолта финансового института. При этом рейтинговое значение "ca" подразумевает, что банк самостоятельно не справляется со своей операционной деятельностью. Moody"s также отмечает, что ликвидация банка очень маловероятна, но отмечает, что ситуация с банком "Открытие", вероятно, приведет к значительным сокращениям объемов капитала, учитывая обширное кредитование банком аффилированных лиц и участие в проектах его материнского холдинга Otkritie Holding. Агентство не исключает списания вторичных долгов банка или их конвертации в капитал, что означает неполное компенсирование выплат для владельцев облигаций.