Китайская SonoScape планирует собирать в Татарстане медаппаратуру

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Китайская компания SonoScape в 2019 году запустит на базе технополиса "Химград" в Казани предприятие по сборке эндоскопических и ультразвуковых аппаратов, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Интересный проект — китайская компания SonoScape будет производить здесь УЗИ-сканеры. Они планируют заходить на следующий год, запуск производства планируем на 2019 год", — сказала Минуллина журналистам.

Она отметила, что сейчас под производство рассматривается площадка технополиса "Химград". Пока там планируется производить только сборку эндоскопических и УЗИ-аппаратов. Вложения в проект, по ее словам, пока небольшие, но республике очень интересен, потому что дает положительный социальный эффект. "Нам бы, конечно, хотелось, чтоб следующим шагом стала не только сборка, чтобы они здесь производили все", — уточнила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, добавив, что в перспективе возможно создание в регионе и исследовательского центра.

По ее словам, компания SonoScape давно работает в Татарстане, поставляет оборудование уже более семи лет, в республике действует ее сервисный центр. Компания, по информации Минуллиной, входит в десятку мировых производителей ультразвукового оборудования, имеет представительства в 60 странах. Только в Россию в 2016 году компания экспортировала оборудование на 10,5 миллиона долларов, объем продаж УЗИ-аппаратов по всему миру составил 105 миллионов долларов. "Они сейчас задумались о рынке России, о том, что они смогут здесь продавать больше, если основательно зайдут сюда. И, конечно, Татарстан для них интересен", — отметила руководитель агентства.

Компания SonoScape Co. Ltd. создана в 2001 году на базе государственного предприятия. Является одной из ведущих мировых компаний по производству ультразвуковых сканеров. На рынке России работает более 10 лет.

Технополис "Химград" — современный индустриальный парк для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров, проектная площадь зданий превышает 500 тысяч квадратных метров. Создан в 2007 году. "Химград" предоставляет резидентам площади и земельные участки с комплексной инженерной инфраструктурой, что позволяет обеспечить быстрый старт производств.

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