Запуск производства на руднике "Мир" потребует годы, заявил глава Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Более двух лет потребуется на запуск производства на руднике "Мир" в Якутии, где произошла трагедия, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.

"Надо определиться с заключением. Работает комиссия, следственный комитет. Мы хотим, чтобы в будущем были приняты правильные решения, и это заключение должно быть абсолютно объективным. Это относится, прежде всего, к проекту, который был реализован в свое время, к качеству исполнения работ и к вопросу эксплуатации шахты. Все это в совокупности будут исследовать, а для этого требуется время. Не месяц, не два, а больше", — сказал Борисов.

"Что делать в будущем — здесь руководство компании занимается, речь идет о многовариантном подходе длярешения вопроса. Но это будет зависеть от результатов исследования. Поэтому предполагаю, что не год и не два потребуется, чтобы запустить все заново производство ", — отметил он.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка.

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