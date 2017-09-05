Сделка по продаже Якутией 10% в "Алроса-Нюрба" завершится до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Власти Якутии рассчитывают завершить сделку по продаже 10% в компании "Алроса-Нюрба" до конца 2017 года, а вырученные деньги пойдут на продление программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщил в интервью РИА Новости глава Республики Саха Егор Борисов.

Ранее стороны заявляли, что проводят оценку актива, обсуждая его возможную стоимость.

"В свое время мы получили обращение компании "Алроса" о том, что они будут алмазные активы концентрировать…. В целом это предложение республика поддерживает, 10% в управлении компании никакого влияния не имеет, поэтому мы решение приняли — приватизировать и продать ее "Алросе", — сказал глава республики в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы сегодня должны решить несколько важных социальных задач. Прежде всего, мы хотели часть денег отправить на продолжение программы по переселению из аварийного жилья. У нас в этом году федеральная программа завершается, а новая будет только в 2019 году, 2018 год остается открытым, поэтому часть денег направляем на это дело. Ну и другие социально-значимые проекты будут поддержаны из этих средств. Поэтому решение будет реализовано до конца этого года", — сказал Борисов.

"Алроса" — российская алмазодобывающая компания с госчастием, на ее долю приходится треть запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. Компания ведет добычу в республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывает 11 коренных месторождений, представленных кимберлитовыми телами, и 16 россыпных. В первом полугодии "Алроса" увеличила добычу алмазов на 14% — до 19,3 миллиона карат. Нюрбинский ГОК – один из самых молодых предприятий "Алросы". Он ведет работы на Накынском рудном поле, в частности, на следующих объектах: карьерах "Нюрбинский" и "Ботуобинский", а также одноименных россыпных месторождениях. Доля Нюрбинского ГОКа в общей добыче алмазов группы "Алроса" в 2016 году составила 18%.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.

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