Якутия на полях ВЭФ подписала соглашения с Приморьем, ЕАО и Приамурьем

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Якутия в преддверии Восточного экономического форума подписала соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с Приморским краем, Еврейской автономной областью и Амурской областью, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.

"Мы всегда обращаем внимание на связи между субъектами РФ. У нас очень много общего, вопросы, которые мы между собой решаем — подготовка кадров, обмен опытом, оказание услуг, промышленные предприятия — все они должны согласовываться. Поэтому мы подписали соглашения с Амурской областью, с Приморьем и ЕАО. Это много дает нам — горизонтальные связи всегда нужны. Не только по федерации, но и с другими субъектами нужно подписывать (соглашения — ред), поэтому на форуме мы очень серьезно поговорили", — сказал Борисов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь >>