Резиденты создаваемого в Якутии IT-парка получат поддержку от региона

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Резиденты создаваемого в Якутии IT-парка получат поддержку из регионального фонда поддержки местного производства, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Егор Борисов.

Ранее сообщалось, что участники проекта не могут получить кредиты в банках под интеллектуальную собственность.

"IT-проект имеет достаточно большой объем, и сегодня это направление в Якутии серьезно развивается. Мы хотим решить этот вопрос двумя путями: первое — создать для них материальную базу, IT-парк. Это будет решать сама республика, и это решим в течение 2017-2018 годов. Принципиальные решения приняты, осталось только реализовать их. И второе — не хватает оборотных средств", — сказал Борисов.

По его словам, местные специалисты пытаются выйти на мировой рынок по игровым программам, по производству анимационных фильмов. "И наши ребята имеют очень неплохие шансы. Потому их надо поддержать. И мы специально создаем фонд поддержки местного производства, а это относится к нашим ребятам, и мы будем их через этот фонд поддерживать", — добавил Борисов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.

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