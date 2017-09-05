Губернатор Приморья оценил уровень японских инвестиций в регион

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Среди крупных инвестиций в Приморье японские занимают первое место, сообщил губернатор Владимир Миклушевский.

"Я оцениваю очень высоко (японские инвестиции — ред). Среди крупных инвестиций именно японские инвестиции занимают первое место сегодня. Есть проекты, которыми можно гордиться. Это проекты по лесопереработке, например", — сказал он на пресс-конференции на полях ВЭФ.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.