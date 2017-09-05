Российско-японский инвестфонд РФПИ и JBIC начет работу 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российско-японский инвестфонд, создаваемый Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) будет запущен 6 сентября, первый проект в сфере фармацевтики планируется завершить в ближайший месяц, рассказал РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Фонд заработает с 6 сентября, все документы уже подписаны", — сказал Дмитриев.

"Первый проект мы ожидаем в сфере фармацевтики, полагаем, что в ближайший месяц он будет завершен. У нас также много проектов в области аквакультуры, транспортной инфраструктуры и так далее", — добавил Дмитриев.

В конце прошлого года РФПИ и JBIC объявили о создании Российско-японского инвестфонда с объемом инвестиций до 1 миллиарда долларов. Ожидается, что фонд будет играть ключевую роль в финансировании совместных российско-японских инвестиционных проектов. Речь идет о проектах в сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и многих других.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира.

Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. РИА Новости (в составе МИА "Россия сегодня") выступает официальным информационным партнером. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" — информационный партнер ВЭФ-2017. Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер.