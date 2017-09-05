РФПИ на ВЭФ активизирует обсуждение российско-корейской инвестплатформы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций в рамках встреч на Восточном экономическом форуме планирует активизировать обсуждение работы совместной инвестиционной платформы РФ и Южной Кореи, рассказал РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы очень хотим активизировать российско-корейскую инвестиционную платформу. Она уже есть, но пока она работает не очень активно. У нас большой фокус на ее активизацию", — сказал он.

"Я буду участвовать во встрече с премьер-министром Японии, с новым президентом Южной Кореи, на повестке дня будет стоять вопрос активизации платформы", — добавил глава РФПИ.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в понедельник заявил, что Южная Корея рассмотрит предложение РФ о создании совместного инвестиционного фонда.