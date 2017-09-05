РФПИ изучает возможности инвестиций в объединенный бизнес "Яндекса" и Uber

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций изучает возможность инвестиций в совместную компанию "Яндекс.Такси" и Uber, рассказал РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы активно смотрим на технологический сектор. У нас есть ряд проектов в детальной степени проработки. Мы проинвестировали в Didi Taxi, которая значительно выросла в капитализации с момента наших инвестиций", — сказал он.

"Мы по-прежнему изучаем возможности вложения в "Яндекс", уже объединенный "Яндекс" с Uber. Доля технологических инвестиций в РФПИ будет значимо увеличиваться", — заявил глава фонда.

Ранее Дмитриев говорил, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) может инвестировать средства в сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси".

В середине июля "Яндекс" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2017 года.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.