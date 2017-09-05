ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает оправданными инвестиции в Hyperloop One, рассказал в интервью РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.
"В ближайшее время в одной из арабских стран стартует первый пилот Hyperloop, который будет связан с доставкой капсулы в портовой инфраструктуре. Это будет решение "последней мили" доставки в порт и первый реально действующий проект", — добавил он.
Соинвесторами Hyperloop One являются РФПИ и фонд Caspian VC, принадлежащий владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Вакуумные поезда могут запустить между столичными аэропортами и в новую Москву. РФПИ и РЖД также планируют провести тестирование технологии в России. Помимо этого, Минтранс РФ заявлял, что первая в стране система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до порта Зарубино.