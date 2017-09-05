ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает оправданными инвестиции в Hyperloop One, рассказал в интервью РИА Новости глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы видим, что наши инвестиции оправдались, потому что капитализация компании растет. Во-вторых, прошло очень важное испытание капсулы, ее пилотный запуск", — сказал Дмитриев.

"В ближайшее время в одной из арабских стран стартует первый пилот Hyperloop, который будет связан с доставкой капсулы в портовой инфраструктуре. Это будет решение "последней мили" доставки в порт и первый реально действующий проект", — добавил он.

Идею Hyperloop ("гиперпетля") представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, идеолог и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors. Новый транспорт, работающий от солнечной энергии, будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.

Соинвесторами Hyperloop One являются РФПИ и фонд Caspian VC, принадлежащий владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Вакуумные поезда могут запустить между столичными аэропортами и в новую Москву. РФПИ и РЖД также планируют провести тестирование технологии в России. Помимо этого, Минтранс РФ заявлял, что первая в стране система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до порта Зарубино.