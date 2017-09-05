Siemens и РЖД обсуждают поставку порядка десяти поездов "Сапсан"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Немецкий концерн Siemens обсуждает с РЖД поставку 8 или 10 поездов "Сапсан" и рассчитывает договориться до конца 2017 года, сообщил журналистам глава Siemens в РФ Дитрих Меллер.

"Siemens находится с РЖД в переговорах о дополнительных поставках "Сапсанов". Или 8, или 10 поездов, или дополнительные вагоны", — сообщил Меллер во вторник в кулуарах ВЭФ.

Он отметил, что пока окончательного решения нет. Меллер напомнил, что у РЖД есть "Сапсаны", которые состоят из десяти вагонов.

"Обсуждается вариант сначала поставить десятивагонные поезда. Это самый быстрый вариант поставки. Может быть, потом, через год, дополнительные вагоны построить. Есть вариант сразу двенадцативагонный поставить. Это обсуждается, но самый быстрый вариант, как "Сапсан" сегодня есть (десятивагонный — ред.)", — сообщил глава немецкого концерна в РФ.

По его словам, Siemens рассчитывает договориться с РЖД до конца года.