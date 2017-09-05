АСИ и Якутия подписали соглашение об обмене лучшими бизнес-практиками

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и глава Якутии Егор Борисов в преддверии Восточного экономического форума подписали соглашение об обмене и внедрении в регионе лучших бизнес-практик, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Соглашение важно с точки зрения получения информации", — сказал Борисов на подписании.

По его словам, договоренность позволит обмениваться опытом успешных проектов и внедрять в регионе положительные примеры бизнеса.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.

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