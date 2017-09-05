"Швабе" и физфак МГУ подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Соглашение о партнерстве заключили холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех и физический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ), оно предусматривает проведение совместных работ в области разработки новых технологий и продукции гражданского назначения в соответствии со стратегией развития до 2025 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Подписи под документом поставили генеральный директор предприятия холдинга "Швабе" — Научно-производственного объединения "Орион" (НПО "Орион") Евгений Чепурнов и декан физического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, профессор Николай Сысоев.

"С физическим факультетом МГУ мы взаимодействуем впервые. Уверен, что данное научно-техническое партнерство будет успешным, результативным и послужит основой для разработки и реализации различных проектов", — сказал генеральный директор Научно-производственного объединения "Орион" Евгений Чепурнов.

По словам Сысоева, в Научно-производственном объединении "Орион" факультет видит сильного и серьезного индустриального партнера.

В пресс-службе холдинга добавили, что сотрудничество будет способствовать созданию рабочих мест для талантливых ученых и координации научных исследований в области научно-методических основ развития промышленного комплекса.