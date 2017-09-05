МЭР видело плюсы в покупке "Роснефтью" акций "Башнефти", заявил свидетель

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минэкономразвития России видело плюсы для бюджета в случае покупки "Роснефтью" пакета акций "Башнефти", сообщила на заседании суда по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева ведущий советник департамента корпоративного развития министерства Юлия Москвитина.

"Мы пришли к выводу, что на законодательном уровне участие "Роснефти" не подпадает под ограничения. Мы пришли к выводу, что ее участие может принести очень хороший положительный эффект для бюджета", — сказала свидетель обвинения.

По ее словам, кандидатура "Роснефти" на приватизацию "Башнефти" изначально была предложена агентом сделки — ВТБ Капитал.

"Потенциальными покупателями были обозначены "Газпром", "Роснефть", "Лукойл" и другие ведущие компании. Мы рассмотрели, и решение было эти предложения отправить в правительство", — рассказала Москвитина.

По ее словам, изначально в отчете ничего не было про критерий о возможности государственных или негосударственных компаний участвовать в конкурсе. Однако позднее в министерство пришло поручение вице-премьера Аркадия Дворковича рассмотреть целесообразность участия "Роснефти" в покупке "Башнефти". Советник Минэкономразвития вновь подтвердила, что министерство не нашло для этого препятствий, в том числе и правовых.