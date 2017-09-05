Российская банковская система устойчива, заявил Орешкин

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Банковская система РФ в целом устойчива, немногие банки испытывают трудности, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Немного, у нас в целом банковская система имеет избыточную ликвидность", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, много ли российских банков испытывает трудности.

По словам Орешкина, банковская система РФ устойчива. "Да", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, устойчива ли банковская система РФ.

ЦБ с 1 сентября вводит допмеханизм предоставления ликвидности для поддержки банков, испытывающих временные трудности. Новый механизм создан по аналогии с распространенной в международной практике схемой экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). ЦБ будет принимать решение о предоставлении банку средств в рамках МЭПЛ с учетом его финустойчивости, а также системной значимости. Ресурсы будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней.

"Это задача ЦБ — банкам, находящимся в устойчивом финансовом положении, предоставлять ликвидность…. Должна быть развитая система рефинансирования, ЦБ ее исторически развивал и продолжает развивать", — сказал Орешкин.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия". Тогда же первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор оценит реальный размер капитала банка "ФК Открытие" и обнародует его через один-три месяца.