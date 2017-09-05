Соглашение ОПЕК+ в 2018 году можно будет продлить, заявил Новак

СЯМЭНЬ (Китай), 5 сен — РИА Новости. Говорить о продлении соглашения стран ОПЕК и вне картеля о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) после первого квартала 2018 года пока рано, но такая возможность есть как опция, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Когда мы в Санкт-Петербурге встречались (в июле – ред.), мы такую опцию обсуждали, что она возможна в рамках подписанных соглашений. Мы любые опции рассматриваем, в том числе и такую, если будет необходимость, возможно мы будем рассматривать вопросы о продлении", — сказал Новак журналистам.

"Просто сейчас, на самом деле, рано говорить о каких-то конкретно принятых решениях, как опция — возможно", — добавил он.

В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения ОПЕК+ еще на три месяца — до конца июня 2018 года.