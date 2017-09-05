ЦБ хватит ликвидности для долгой поддержки "ФК Открытия", считают эксперты

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Банк России сможет поддерживать "ФК Открытие" "на плаву" в течение неограниченного периода времени, считает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.

"Ликвидности и у самого Банка России, и непосредственно в банковской системе достаточно, чтобы обеспечить и восстановление полноценной работы "Открытия" вместе с его дочерними структурами, и не допустить проблем в прочих крупных банках и финансовых компаниях…. ЦБ хватит ликвидности, чтобы держать "Открытие" на плаву неограниченный период времени", — сказал он РИА Новости.

По его словам, "потрясений для самого "Открытия" или для всей банковской системы в ближайшие месяцы ждать не стоит".

По мнению замдиректора аналитического департамента инвесткомпании "Альпари" Анны Кокоревой, Центробанк может получить средства для поддержки "ФК Открытия" через "печатный станок и деньги Фонда консолидации банковского сектора", а в крайнем случае из Минфина.

"Печатный станок и деньги Фонда консолидации банковского сектора. Конечно, возможно финансирование из прибыли ЦБР, но 75% ее идет в бюджет, остается только 25%, которые идут на заработную плату и так далее. Санация за счет печатного станка выльется в рост инфляции, однако с учетом того, что показатель уже превзошел целевой (годовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 3,9% с 4,4% в июне при таргете ЦБ в 4% — ред.), у ЦБ есть пространство для маневра. Также регулятор может привлечь в помощь Минфин и разместить через него долговые ценные бумаги. Однако санация на заемные средства не лучший вариант", — отметила она.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "ФК Открытия". Тогда же первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор оценит реальный размер капитала банка "ФК Открытие" и обнародует его через один-три месяца.