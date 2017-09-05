Страны БРИКС слушают друг друга, в отличие от G20, заявил Орешкин

СЯМЭНЬ, 5 сен — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что по сравнению с "большой двадцаткой" (G20) страны БРИКС слушают позиции друг друга по различным вопросам, ищут консенсус и приходят к общей точке зрения.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) открылся в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник, он продлится 4 и 5 сентября.

"На самом деле, по сравнению с "большой двадцаткой" обсуждение здесь идет гораздо более конструктивно, все слушают позиции друг друга, все находят консенсусы, приходят к общей точке зрения — это очень такая большая разница, очень позитивно", — сказал Орешкин журналистам.

Министр также рассказал, что среди тем, которые обсуждались на саммите — кибербезопасность и энергобезопасность.

"Понятно, что еще один ключевой момент связан с повесткой мировой торговли. Здесь позиции всех стран тоже схожи — все выступают за открытую торговлю, против протекционизма. Активно обсуждался вопрос к подготовке к министерской конференции ВТО, которая пройдет в декабре. Страны обсуждали вопрос выхода с совместными позициями, совместными предложениями ", — добавил Орешкин.