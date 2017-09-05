WTI растет в цене на восстановлении нефтепереработки в США после урагана

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник утром по-прежнему не выражают единой динамики, при этом американская нефтяная смесь марки WTI продолжает дорожать, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США восстанавливают работу после урагана "Харви", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.17 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23% — до 52,22 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34% — до 47,45 доллара за баррель.

Стоимость американской нефти поднимается на фоне запуска НПЗ в стране, закрытых в связи с ураганом "Харви". Так, в частности, ExxonMobil сообщила о проведении мероприятий для возобновления работы своего нефтеперерабатывающего завода в Бейтауне (штат Техас), который является вторым по величине НПЗ в Америке. Также запуск НПЗ приводит и к снижению стоимости бензина, приводит агентство Рейтер мнение инвестаналитика Rivkin Securities Уильяма О'Лафлина (William O'Loughlin).

По данным минэнерго США, ураган "Харви" вывел из строя более четверти нефтеперерабатывающих мощностей США, почти 27%. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории Нового Орлеана.

Теперь инвесторы ожидают статданных по запасам нефти в США за неделю. На данный момент аналитики предполагают, что показатель снизился на 1,18%, или на 5,392 миллиона баррелей — до 452,408 миллиона баррелей. Данные будут опубликованы минэнерго страны в четверг.