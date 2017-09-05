Угольная промышленность позволит Чукотке стать полиметаллическим регионом

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Развитие угольной промышленности позволит сбалансировать развитие Чукотки и сделать ее полиметаллическим регионом, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Только "в золоте" находиться сложно, поэтому мы развиваем уголь. Это наш ТОР беринговский, и первые поставки угля в этом году пошли в Азию, и мы ускоренным темпами Баимку стараемся двигать. Это позволит говорить, что регион полиметаллический и более менее сбалансирован по развитию. Но компетенция золотая — она просто самая быстрая — будем ее поддерживать и развивать", — сказал Копин.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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