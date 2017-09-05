Медведев увеличил финансирование шести ТОР на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления об увеличении финансирования создания шести территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке более чем на 5 миллиардов рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте правительства во вторник.

"Финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития за счет средств федерального бюджета увеличено в общем объеме на 5362,96 миллиона рублей", — говорится в справке к документу.

Так, финансирование ТОР "Михайловский" в Приморье увеличено почти на 2,5 миллиарда рублей, ТОР "Надеждинская" в Приморье — на 1,75 миллиарда рублей, ТОР "Хабаровск" в Хабаровском крае — более чем на миллиард рублей. Постановлением также увеличивается финансирование ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае, ТОР "Кангалассы" в Якутии и ТОР "Камчатка".

Предусматривается также увеличение финансирования строительства инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР за счет региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Отмечается, что в постановления правительства о создании ТОР также внесены изменения, направленные на синхронизацию сроков создания ТОР и строительства их инженерной и транспортной инфраструктуры со сроками ввода в эксплуатацию объектов резидентов ТОР.