"Газпром" начнет подготовку к строительству хаба для гелия с Амурского ГПЗ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. "Газпром" в 2018 году планирует начать подготовительные работы для строительства в Приморском крае Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (хаб), поступающих с Амурского ГПЗ для дальнейшей отправки в порты Приморского края и погрузки на экспортные суда, сообщил генеральный директор ответственной за реализацию проекта компании "Газпром газэнергосеть гелий" Анатолий Ким.

Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская" на площади 16 гектаров. Инвестиции в проект оцениваются в 5,153 миллиарда рублей, мощность — 60 миллионов кубометров в год. Соответствующее соглашение между "Газпромом газэнергосеть гелий" и Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) было подписано в мае.

"На сегодняшний день мы подписали соглашение и находимся в стадии начала проектирования. Наши коллеги предоставили нам земельный участок, на котором мы предполагаем уже в следующем году начать подготовительные работы", — сказал Ким в ходе презентации проекта в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что проект строительства гелиевого хаба будет синхронизирован с реализацией строительства Амурского ГПЗ. Запуск Логистического центра намечен на конец 2020 — начало 2021 года.

"Активная фаза строительно-монтажных работ будет вестись в 2019 году… если говорить про сроки, я бы обозначил дату 2017 год — начало реализации проекта…, а пуск его — начало 2021 года, конец 2020 года", — отметил Ким.

"Газпром переработка Благовещенск" является инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ. Строительство завода в Амурской области началось в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года.