Чукотка рассчитывает добывать 25-30 тонн золота в год

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Власти Чукотки рассчитывают поддерживать добычу золота в регионе в районе 25-30 тонн в год за счет разработки новых месторождений, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Роман Копин.

В последнее время на Чукотке отмечено снижение объемов добычи золота. Власти связывают это с истощением запасов на месторождениях. В 2016 году предприятия Чукотского АО снизили добычу золота на 9,17% — до 29,184 тонны. Добычу рудного золота в регионе ведут АО "Чукотская горно-геологическая компания", ООО "Северное золото", ОАО "Рудник Каральвеем", ООО "Рудник Валунистый", ООО "ЗК Майское".

"Вопрос решается подготовкой и запуском новых проектов. Есть два решения — искать новые проекты и запускать новые месторождения. Они есть. Мы строим ЛЭП, чтобы подключить Кикуру и Баимку. Это довольно консервативная отрасль, и там каждые два-три месяца это делать нельзя. Есть цикл, подготовка. Но могу сказать, что мы на Куполе, на месторождении "Морошка", которое недавно запустили, готовы работать. И будет следующее "Сентябрьское". Это тоже компенсирует", — сказал Копин.

По его словам, регион не может держать постоянную планку по добыче золота.

"У нас она (добыча золота — ред.) была высока — 30 тонн. Среднегодовую добычу обеспечим в диапазоне 27 тонн. Наша задача быть в диапазоне 25-30 тонн золота, и это будет для Чукотки неплохой результат", — отметил Копин.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет 4,2 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. РИА Новости (в составе МИА "Россия сегодня") выступает официальным информационным партнером. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" — информационный партнер ВЭФ-2017. Международное информационное агентство и радио Sputnik — международный информационный партнер.